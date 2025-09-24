S’abonner au mag
Un ancien du Bayern Munich nommé directeur sportif du Paris FC

KM
Le Paris FC lance son remaniement.

Le Paris FC a annoncé ce mercredi via un communiqué l’arrivée officielle de son nouveau directeur sportif Marco Neppe, un homme passé par le Bayern Munich en tant que recruteur, directeur du recrutement puis directeur technique entre 2014 et 2024.

Un expert en la matière

Selon L’Équipe, l’Allemand prendra ses fonctions le 1er octobre et succédera à François Ferracci, fils du président du club Pierre Ferracci. Ce dernier se réjouit de voir le dirigeant « apporter son expérience de haut niveau dans un des plus grands clubs européens, au palmarès prestigieux… »

Souvent dans l’ombre, Neppe est pourtant à la baguette de plusieurs gros transferts réalisés par le Bayern Munich : De Ligt (évoluant désormais à Manchester United), Kim Min-jae ou encore Harry Kane, tout proche d’atteindre la barre des 100 buts avec le Bayern. Le nouveau directeur sportif parisien pourra apporter son expertise au PFC.

Oui, ils peuvent rêver plus grand.

L’OL Lyonnes, le PSG et le Paris FC connaissent leur programme européen

KM

