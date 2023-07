Le Bayern a trouvé son défenseur central

De champion à champion.

Annoncé comme partant de Naples, le défenseur central Kim Min-Jae vient de s’engager en Bavière, du côté du Bayern Munich pour la modique somme de 50 millions d’euros. Le Coréen de 26 ans et non pas 28 a disputé une saison en Italie et a porté son équipe jusqu’au titre de Serie A. Le tout récent meilleur défenseur du championnat italien pourra donner un nouveau souffle à la défense du Bayern et devra tout donner pour continuer à gagner des titres en Allemagne. Et avec son expérience grapillée lors de la Coupe du monde 2022 et de sa belle épopée en Ligue des champions, il saura tenir les rênes de sa défense, pendant au minimum quatre saisons.

Mia San Min-Jae.

