En direct : Napoli-Real Madrid (1-2)

⚽ BELLINGHAAAAAAAM !!!!! C’EST QUOI CE JOUEUR ????

L’Anglais est trouvé par Camavinga à 40 mètres des buts napolitains et remonte à grandes enjambées. Personne ne l’arrête, et il parvient à s’infiltrer dans la surface, puis à frapper pour donner l’avantage au Real ! Quel but mais quelle passivité du Napoli !