Pronostic Real Sociedad Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid ne lâche rien face à la Sociedad

La Real Sociedad a repris des couleurs depuis sa défaite face au PSG en Ligue des champions. En effet, les Basques viennent de signer 5 journées sans la moindre défaite. Dans un premier temps, la Real a dominé Grenade, Cadix et Alavés et a ensuite partagé les points avec Almería et Getafe. À la suite de ces résultats, le club de San Sebastián se retrouve en 6e position avec 3 points de plus que le Betis et 4 sur Valence. Le club basque est donc bien parti pour s’assurer une place en Coupe d’Europe, mais il faudra sans doute prendre encore des points. Pour réussir un exploit contre les Merengues, la Real compte sur ses hommes forts que sont Oyarzabal, Kubo ou Méndez.

En face, le Real Madrid a fait un grand pas vers le titre de champion en s’imposant dans le Clasico face au FC Barcelone (3-2). Cette rencontre a été marquée par un fait de jeu de nouveau favorable à la Maison-Blanche, avec un but de Lamine Yamal dont on ne sait pas s’il a franchi la ligne, car la Liga n’utilise pas la goal-line technology. Comme souvent, le Real souffre, mais ne rompt pas. Mené à 2 reprises, le club madrilène est à chaque fois revenu au score pour faire la différence par Bellingham lors du temps additionnel. Pour sa 1re saison à Madrid, l’international anglais a marqué lors des 2 Clásicos. À la suite de ce succès, les Merengues possèdent 11 points d’avance sur le FC Barcelone. En plus de son excellent parcours en Liga, le Real Madrid vient de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions en dominant le champion en titre, Manchester City. Au prochain tour, la bande d’Ancelotti retrouvera un autre gros morceau, à savoir le Bayern Munich. Pour ce déplacement au Pays basque, Ancelotti devrait opérer quelques rotations avec les probables titularisations de Joselu, Vázquez, ou celle de Nacho. À quelques jours de son déplacement en Bavière, le Real devrait prendre le dessus sur la Real Sociedad.

