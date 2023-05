Pronostic Real Sociedad Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

La Real Sociedad profite d’un Real Madrid moins concerné

La Real Sociedad semble enfin avoir passé un cap. Souvent en bonne position les saisons passées pour rejoindre le top 4 mais à chaque fois trop court, le club basque est en passe de retrouver la Ligue des Champions. 4e, la Real compte 5 points d’avance sur son premier poursuivant, Villarreal, à 6 journées de la fin. Alors que les coéquipiers de Sorloth (meilleur buteur du club en Liga avec 10 buts) semblaient partis une nouvelle fois pour flancher, ils ont finalement su rester solides, notamment à domicile, où ils restent sur 3 victoires de rang (Elche, Rayo Vallecano, Elche). Vendredi, les pensionnaires de Saint-Sébastien ont su s’imposer à Osasuna (8e) sur le score de 2-0 avec un but de l’international japonais Kubo (7 buts en Liga).

En face, le Real Madrid n’a plus grand espoir de remporter la Liga puisqu’il compte 11 points de retard sur le Barça. Cette semaine, l’objectif majeur des Merengue sera leur finale de Coupe du Roi de samedi face à Osasuna, une compétition qu’ils n’ont plus remporté depuis 2014. Comme il le fait souvent ces dernières semaines avant les matchs importants, Carlo Ancelotti pourrait faire tourner ce mardi. Vainqueur ce week-end d’Almeria (4-2) avec un triplé de Benzema, le Real a en revanche perdu 2 de ses 3 derniers déplacements en Liga, et pourrait perdre celui-là chez la Sociedad à quelques jours de la finale de Coupe d’Espagne.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Le Real Madrid tenu en échec par la Real Sociedad