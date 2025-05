Le Real Madrid gagne et offre un joli départ à Carlo Ancelotti

Real Madrid 2-0 Real Sociedad

Buts : Mbappé (38e et 83e) pour les Merengues

Match de Liga ou jubilé ?

À Santiago-Bernabéu, c’est un après-midi d’adieu auquel ont eu le droit les spectateurs, venus assister au duel Real Madrid-Real Sociedad ce samedi (2-0).

31 buts en Liga pour Kylian Mbappé

Carlo Ancelotti dirigeait ainsi son dernier match sur le banc merengue, de même que son homologue basque, Imanol Alguacil, tandis que Luka Modrić et Lucas Vázquez faisaient leur ultime apparition à domicile. Pour l’arbitre de la partie, Mario Melero López, il s’agissait également d’un ultime match avant la retraite. Une soirée d’hommages donc, prolongée sur la pelouse, avec un rythme plutôt calme. Sergio Gómez s’est ainsi procuré la première situation en manquant son face-à-face avec Andriy Lunin (9e), suivi de Kylian Mbappé et sa volée au-dessus, à la suite d’un joli mouvement collectif (14e). Le Français est finalement buteur en deux temps sur penalty (38e), conséquence d’une main de Pablo Marín dans sa surface après un sombrero d’Arda Güler.

Rien d’autre à signaler après la pause, si ce n’est la sortie pleine d’émotion de Vázquez et de Modrić, et le doublé de Mbappé d’un tir rasant du gauche, sur un service de l’entrant Vinícius Júnior (83e). Le Kyks finit la saison en Pichichi (31 buts) et lance son aventure madrilène.

À la saison prochaine.

