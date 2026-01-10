S’abonner au mag
  • FA Cup
  • 3e tour
  • Charlton-Chelsea (1-5)

Chelsea se fait plaisir pour la première de Rosenior

JB
Charlton 1-5 Chelsea

Buts : Leaburn (57e) pour les Addicks // Hato (45e+4), Adarabioyo (50e), Guiu (62e), P. Neto (90e+1) & E. Fernández (90e+4, SP)

Petit déplacement mais gros tarif : en visite chez son voisin de Charlton (19e sur 24 en Championship) en FA Cup, Chelsea a maîtrisé son sujet et fait plaisir à son nouvel entraîneur Liam Rosenior (1-5), qui fêtait sa première sur ce banc après son départ de Strasbourg. Benoît Badiashile et Andrey Santos étaient titulaires. Les Blues restaient sur cinq rencontres sans victoire toutes compétitions confondues (trois nuls, deux défaites) et soufflent un peu.

Ça reste moins bien que Strasbourg, qui en a collé six à Avranches en Coupe de France. Et toc !

Liam Rosenior : « J’étais la risée des médias ! »

JB

