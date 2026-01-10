Strasbourg en balade en Normandie, Lorient renverse une N3

Pas de surprise à se mettre sous la dent en Coupe de France. Ce samedi, en 16es de finale, Strasbourg a infligé une belle fessée à Avranches (0-6) pour la première de Gary O’Neil sur le banc. Les Normands, septièmes de leur groupe en National 2, ont concédé bien trop d’occasions pour espérer quoi que ce soit en première période, encaissant trois buts avant la pause : une tête molle de Joaquín Panichelli (0-1, 14e), un but de Julio Enciso lancé en profondeur par ce même Panichelli (0-2, 22e), et un pion de Diego Moreira à la suite d’une mauvaise relance adverse (0-3, 39e).

Au retour des vestiaires, Avranches a relevé la tête et a même touché la transversale de Mike Penders sur un tir de Zourab Sopromadze. Martial Godo (0-4, 54e) et Sebastian Nanasi (0-5, 67e) ont toutefois rapidement enfoncé le clou, avant qu’Enciso ne s’offre le doublé (0-6, 89e).

Doublé pour Dieng, frayeur pour Reims

Autre équipe de Ligue 1, mais scénario différent : face au club des Hauts Lyonnais, classé deuxième de son groupe de National 3, Lorient a dû renverser la vapeur après avoir été mené au score (1-3). Les Merlus ont en effet vu Romain Poncet ouvrir la marque sur corner (1-0, 17e). Bamba Dieng s’est chargé d’évacuer la tension juste avant la pause d’une frappe à l’entrée de la surface (1-1, 44e), avant de faire passer les siens devant en trouvant le petit filet d’Isidore Tissot (1-2, 56e). En fin de match, Mamadou Koné a reçu un caviar de Théo Le Bris pour définitivement mettre les siens à l’abri (1-3, 87e).

C’est finalement Reims qui s’est fait le plus peur durant l’après-midi, passant à quelques tirs au but de tomber dans Le Puy (0-0, 0-3 TAB), septième de N1. Sous la neige et sur un terrain en piteux état, où le point de penalty n’était même plus visible avant la séance de tirobs, les hommes de Karel Geraerts ont pu compter sur Alexandre Olliero pour leur sauver les miches. Le portier a détourné un penalty de Clément Rodrigues à l’heure de jeu, avant de réaliser une séance de tirs au but parfaite, n’encaissant aucune tentative (deux arrêts et une frappe sur la barre). L’échec d’Adama Bojang n’aura finalement pas de conséquence pour Reims, qui valide sa qualification pour les huitièmes grâce à la tentative réussie de Mohamed Daramy.

Avranches 0-6 Strasbourg

Buts : Panichelli (14e), Enciso (22e & 89e), Moreira (39e), Godo (57e) & Nanasi (67e) pour Strasbourg

Hauts Lyonnais 1-3 Lorient

Buts : Poncet (17e) pour les Hauts Lyonnais // Dieng (44e & 56e) & Koné (87e) pour Lorient

Istres 0-2 Laval

Buts : Dago (44e) & Maggiotti (60e) pour Laval

Le Puy Foot 0-0 (0-3 TAB) Reims

