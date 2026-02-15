Deux pandas et trois tortues Ninja dans le parcage du SCO

« Et ça fait zumba cafew, cafew carnaval ! » Angers défie Lorient ce dimanche avec une belle carotte : le SCO a l’occasion d’enchaîner une troisième victoire en Ligue 1 et de se hisser à la septième place du classement. Ce n’est pas rien, alors du très beau monde a fait le déplacement pour prendre place dans le parcage du Moustoir.

Le parcage angevin à Lorient en mode Tortues Ninja 🐢#FCLSCO pic.twitter.com/OjyZjPwS79 — L1+ (@ligue1plus) February 15, 2026

Le réalisateur de la rencontre a repéré des superbes perruques bouclées bleu blanc rouge, et une autre plus osée, inspiration Père Fouras, avec le haut du crâne dégarni, une belle crinière blanche sur les côtés et la jolie barbe qui va avec. Le genre qu’il valait mieux porter aujourd’hui que la veille pour la Saint-Valentin. Les Angevins avaient aussi parmi eux, entre autres, trois Tortues Ninja, au moins deux pandas, et un Super Mario chaud comme la braise.

Il était certainement là pour « Luigi » Mouton.

