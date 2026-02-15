- Angleterre
Plus d'un an après un arrêt cardiaque en plein match, ce joueur fait son grand retour
Un magnifique retour. Plus d’un an après son arrêt cardiaque en plein match sous le maillot de la Fiorentina, Edoardo Bove a retrouvé le chemin des terrains. Recruté par Watford lors du mercato d’hiver, l’Italien est entré pour quelques minutes en fin de match face à Preston North End, ce samedi (2-2). « Je suis vraiment reconnaissant envers le staff et le club, qui m’ont offert cette opportunité. Je suis vraiment heureux d’être ici », a-t-il confié aux médias du club après la rencontre.
Agé de 23 ans, le milieu de terrain a vécu une année très compliquée, sans savoir s’il pourrait reprendre le fil de sa carrière de joueur professionnel. « Honnêtement, au début, je ne regardais pas le football. Même voir des enfants jouer au ballon me mettait un peu en colère, a-t-il confié. J’ai toujours dit que je ne m’étais jamais senti seul et que cette force émanant de tous les gens du monde entier m’a permis d’être ici. Je tiens à les remercier. »
L’instant émotion du week-end.Watford tient son nouvel entraîneur en la personne d’Edward Still
