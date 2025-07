Après le fiasco OL, John Textor veut déjà racheter un nouveau club anglais

Racheter un club dans le dur après en avoir coulé un ? C’est rien, c’est John Textor.

Virer son entraîneur qui venait de battre le PSG, changer le nom de son club belge avant de faire marche arrière et couler l’OL puis « démissionner » de son poste de président, Textor est un sacré spécimen. L’Américain sait tout faire, mais pas forcément bien.

Pourtant, après avoir mis l’Olympique lyonnais dans la mouise, Johnny a d’autres projets. Selon The Guardian, le boss d’Eagle veut un nouveau club anglais au sein sa galaxie après avoir vendu ses parts de Crystal Palace.

Deux candidats en Championship

Les deux (très) heureux élus seraient Sheffield Wednesday, en crise et qui ne parvient plus à payer le salaire de ses joueurs, et Watford, incapable garder un entraîneur plus de quelques mois. Alors forcément, le sauveur va arriver.

Le média anglais rapporte que Sheffield Wednesday, détenu par le propriétaire thaïlandais Dejphon Chansiri, coûterait environ 150 millions de livres. Mais les négociations seraient plus avancées avec Watford, l’Américain ayant déjà commencé à discuter des modalités de rachats avec Gino Pozzo, le propriétaire de club londonien.

Reste à savoir qui financera les nouvelles folies du cow-boy.

