Après Manchester United, Grimsby poursuit son épopée
Une surprise qui n’en est plus une.
Trois semaines après son exploit retentissant contre Manchester United en Coupe de la Ligue anglaise, Grimsby a remis le couvert ce mardi soir contre Sheffield Wednesday. Sur la pelouse du somptueux stade d’Hillsborough, le club de League Two s’est à nouveau qualifié suite au coup de casque de l’Irlandais Jaze Kabia, le seul but de la rencontre qui a rendu complètement fou le parcage extérieur, rempli à ras bord pour l’occasion. Cette victoire 1-0 permet à Grimsby de poursuivre son aventure en huitièmes de finale.
Grimsby Town's #CarabaoCup journey continues! 🤩#EFL | @officialgtfc pic.twitter.com/mQl7DzIICa— Carabao Cup (@Carabao_Cup) September 16, 2025
Villa à la maison
Plus au sud, deux autres rencontres de Coupe de la ligue se disputaient à Londres. À l’ouest de la capitale, Brentford a éliminé Aston Villa aux tirs au but (1-1, 4-2 TAB). Une nouvelle déception pour les hommes d’Unai Emery, endormis en ce début de saison. Les Bees du nouvel entraîneur Keith Andrews, eux, commencent à retrouver de l’allant.
Dans l’autre match, Crystal Palace affrontait Millwall lors d’un derby londonien. Après 90 minutes ternes conclues sur le score de 1-1, les Eagles ont griffé les Lions lors de la séance de tirs au but. Les autres seizièmes de finale se disputeront la semaine prochaine.
Et oui, il n'y a pas que la Ligue des champions dans la vie.
