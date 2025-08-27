Manchester United humilié par Grimsby Town

Grimsby Town 2-2 (12-11 tab) Manchester United

Buts : Vernam (22e), Warren (30e) pour Grimsby // Mbeumo (75e), Maguire (89e) pour Man United

Ruben Amorim se réjouissait d’une saison sans Coupe d’Europe. Bonne nouvelle pour lui, il a désormais une nouvelle compétition en moins dont il devra s’occuper.

Au terme d’un véritable miracle dont seules les coupes ont le secret, Manchester United s’est fait piteusement éliminer au deuxième tour de l’EFL par Grimsby Town après une séance de tirs au but complètement dingue (12-11). Une victoire amplement méritée pour le pensionnaire de League 2 (D4) qui a joué sans complexe et s’est vu récompensé dès la demi-heure de jeu en menant déjà 2-0.

Le premier but, inscrit par un Charles Vernam complètement esseulé (1-0, 22e) vient sanctionner la passivité de la défense mancunienne, tandis que le break inscrit par Tyrell Warren a tout d’un but-casquette (2-0, 30e), sauf que l’on applaudira son sens du placement, contrairement à la sortie catastrophique d’André Onana qui avait visiblement des gants en gruyère ce soir-là.

Faux espoir

Visiblement trop confiant face à son modeste adversaire du soir, Amorim avait largement fait tourner l’effectif au coup d’envoi. Changement d’ambiance au retour des vestiaires avec la triple entrée de Mbeumo, de Ligt et Bruno Fernandes. Cela ne suffit pas à inverser la tendance, et Harry Kane offre même une passe décisive à Grimsby pour le but du 3-0, finalement refusé pour une position de hors-jeu. Mais à un quart d’heure du terme, Mbeumo regonfle le moral des troupes en se défaisant de trois défenseurs locaux avant de fixer Christy Pim, battu d’une belle frappe du gauche à l’entrée de la surface (1-1, 75e).

GRIMSBY TOWN HAVE DEFEATED MANCHESTER UNITED 12-11 ON PENALTIES AND ADVANCE IN THE LEAGUE CUP! 🤩 Their fans also invaded the pitch in celebration 🏃 pic.twitter.com/AwYuD9eVon — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 27, 2025

Et parce que Harry Maguire est toujours capable du pire comme du meilleur, c’est évidemment lui qui égalise juste avant la fin du temps réglementaire, d’un coup de casque venu conclure parfaitement un corner botté par Mason Mount (2-2, 89e). Après 90 minutes disputées sous une pluie diluvienne, le combat épique allait continuer le temps d’une séance de tirs au but. Pim et Onana réalisent un arrêt chacun et les efforts acharnés de Grimsby sont finalement récompensés lorsque le treizième tireur mancunien, Bryan Mbeumo, voit sa tentative s’écraser sur la barre transversale, offrant aux Mariners leur première qualification pour un troisième tour d’EFL Cup depuis une décennie.

Rien ne peut battre un scénario pareil, même la plus onéreuse finale de prestige de n’importe quelle Coupe du monde des clubs.

