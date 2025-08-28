Le comble de la soirée.

Manchester United continue de creuser. Éjectés dès le deuxième tour de la Coupe de la Ligue par Grimsby Town (2-2, 12-11 TAB), pensionnaire de quatrième division, les Red Devils ont vécu l’une des soirées les plus embarrassantes de leur histoire récente (et c’est peu dire). Menés 2-0 dès la demi-heure de jeu, sauvés in extremis par Maguire dans les dernières minutes, ils ont fini par sombrer lors d’une interminable séance de tirs au but.

GRIMSBY TOWN HAVE DEFEATED MANCHESTER UNITED 12-11 ON PENALTIES AND ADVANCE IN THE LEAGUE CUP! 🤩 Their fans also invaded the pitch in celebration 🏃 pic.twitter.com/AwYuD9eVon — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 27, 2025

Bourreau et héros

Car le héros de la nuit se nomme Christy Pym, portier de Grimsby et supporter de… Manchester United dans la vie, mais bourreau du club de son cœur l’espace de quelques instants. « Je n’ai pas encore réalisé. Je suis fan de Manchester United, donc je suis un peu en colère , a-t-il déclaré au micro de Sky Sports. C’est pour des soirées comme celle-ci qu’on joue au football. C’est tout simplement génial. »

Décisif durant la rencontre avec plusieurs parades qui ont retardé le réveil mancunien, puis sauveur sur la séance après avoir stoppé le penalty de Matheus Cunha, le cinquième tireur qui aurait pu permettre à Manchester United de se qualifier, le Nord-Irlandais a offert au club de D4 l’exploit le plus monumental de son histoire. Une victoire qui a fait chavirer Blundell Park, un stade de 9 000 places qui n’avait sans doute jamais autant résonné.

232 millions d’euros dépensés par Man U cet été pour se faire sortir par une D4 : la magie du football.

