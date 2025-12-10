S’abonner au mag
Un candidat à la mairie de Paris n’exclut pas de vendre le Parc des Princes

C’est donc ça un attrape-voix ?

Dans un entretien au quotidien L’Equipe, le candidat du Parti socialiste à la mairie de Paris Emmanuel Grégoire s’est engagé à proposer« l’option de la vente » du Parc des Princes au Conseil municipal. Son objectif : que le PSG continue de jouer dans le stade qui appartient actuellement à la ville et renonce à son projet de déménagement en banlieue.

« Sur le plan juridico-financier, je souhaite proposer deux options au vote du Conseil de Paris, qui constituerait notre mandat de négociation avec le PSG : une option de location fiducie avec un contrat longue durée […] et un scénario de vente », détaille l’élu qui souhaite « sortir des postures pour trouver une issue au dossier » : « Mon sujet, c’est donc de mettre toutes les options sur la table et construire le chemin avec le PSG afin que le club et la représentation parisienne soient satisfaits. Si nous menons ce travail commun, peu importe la forme juridique que cela prendra, je suis certain que nous arriverons à notre objectif commun : que le PSG reste au Parc. »

Coup dur pour les Essonnais qui s’imaginaient enfin mettre moins d’une heure et demie pour aller voir un match de leur équipe préférée.

