S’abonner au mag
  • Belgique
  • KAS Eupen

Les proprios du PSG s'offrent un club belge

CMF
Les proprios du PSG s'offrent un club belge

La réserve du PSG débarque en Belgique.

Propriétaire du PSG depuis 2011, Qatar Sport Investments (QSI) a annoncé le futur rachat du club belge KAS Eupen, actuel 7e de deuxième division et seul club professionnel de la communauté germanophone du pays. Eupen était déjà sous pavillon qatari depuis 2012, puisqu’il était jusqu’ici la propriété de l’Aspire Zone Foundation, qui se servait du club comme tremplin pour ses jeunes talents.

QSI veut aussi sa multipropriété

Dans son communiqué, QSI affirme que cet investissement vise à « favoriser un cadre hautement performant au sein et entre les propriétés du groupe ». Outre Paris et Eupen, QSI détient près d’un tiers des parts du SC Braga. Le fonds d’investissement ajoute que « les principales priorités [du KAS Eupen] seront le développement de l’académie des jeunes, la modernisation des infrastructures et le renforcement de l’engagement communautaire ».

En clair, comme le rapporte Sky News, cette prise de contrôle marque une étape supplémentaire vers l’objectif de QSI de développer un modèle de multipropriété, pratique de plus en plus courante et contestée.

Rappelez Claude Makélélé. 

Amical : Reims renversé en quatre minutes par Eupen

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!