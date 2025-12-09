Les proprios du PSG s'offrent un club belge

La réserve du PSG débarque en Belgique.

Propriétaire du PSG depuis 2011, Qatar Sport Investments (QSI) a annoncé le futur rachat du club belge KAS Eupen, actuel 7e de deuxième division et seul club professionnel de la communauté germanophone du pays. Eupen était déjà sous pavillon qatari depuis 2012, puisqu’il était jusqu’ici la propriété de l’Aspire Zone Foundation, qui se servait du club comme tremplin pour ses jeunes talents.

QSI veut aussi sa multipropriété

Dans son communiqué, QSI affirme que cet investissement vise à « favoriser un cadre hautement performant au sein et entre les propriétés du groupe ». Outre Paris et Eupen, QSI détient près d’un tiers des parts du SC Braga. Le fonds d’investissement ajoute que « les principales priorités [du KAS Eupen] seront le développement de l’académie des jeunes, la modernisation des infrastructures et le renforcement de l’engagement communautaire ».

En clair, comme le rapporte Sky News, cette prise de contrôle marque une étape supplémentaire vers l’objectif de QSI de développer un modèle de multipropriété, pratique de plus en plus courante et contestée.

Rappelez Claude Makélélé.

