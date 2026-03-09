S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Pacho dithyrambique envers Marquinhos

CT
2 Réactions
Il a trouvé son maître. Willian Pacho, arrivé au Paris Saint-Germain en 2024, a rapidement mis tout le monde d’accord. Dans un entretien avec l’UEFA, le défenseur central Équatorien révèle que Marquinhos, son partenaire de la charnière, n’est pas étranger à son adaptation réussie dans le club de la capitale. « Marquinhos est une personne incroyable. Il m’a soutenu dès le premier jour. C’est un exemple par sa volonté de toujours gagner. », affirme Pacho.

Une aide précieuse

« Il m’aide à comprendre le jeu, à anticiper et à bien me placer. Ici, l’équipe veut toujours dominer et jouer un football positif, ce qui change de mes expériences précédentes, et il m’a aidé à m’adapter à ce style et à bien orienter mon corps sur le terrain », ajoute-t-il. Willian Pacho a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2030. Parti pour s’inscrire dans la durée, le natif de Quinindé peut encore profiter de l’expérience de son compère Marquinhos, dont l’aventure parisienne devrait se terminer en 2028.

Encore deux ans avant la naissance du Thiago Silva 3.0 ?

CT

