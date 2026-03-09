Près de 2000 fans de Chelsea attendus à Paris

En attendant de voir Londres, ça ne sera pas la dèche à Paris malgré plus de 1984 supporters. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain reçoit Chelsea pour le huitième de finale aller de Ligue des champions. 2000 supporters londoniens sont attendus au Parc des Princes, rapporte L’Équipe.

De quoi éteindre les supporters parisiens ? On verra, mais dans la rue, les forces de l’ordre ne sont pas inquiètes. Il n’y a aucun antécédent entre les fans des deux clubs. La Direction nationale de lutte contre l’hooliganisme reste, quant à elle, prudente, classant cette rencontre à 3 sur 5 sur l’échelle de vigilance.

Un affrontement contre les supporters d’Aston Villa la saison dernière

L’an dernier, des supporters du PSG et d’Aston Villa s’étaient affrontés dans un bar de Pigalle. Ce qui pousse les forces de l’ordre à prévenir tout débordement. D’autant plus que si 2000 Blues sont attendus au stade, d’autres peuvent très bien se rendre dans la capitale sans billet.

S’il n’y a pas d’antécédent entre les supporters, entre les joueurs, il y en a un. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, c’était lors de la Coupe du monde des clubs en juillet dernier. Chelsea l’avait emporté 3-0 et Luis Enrique s’était, lui, emporté contre João Pedro en fin de rencontre.

Allez, préparez les pompes à bière.

Qui est le dernier joueur du PSG à avoir marqué contre Chelsea ?