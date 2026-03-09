23 joueurs expulsés après une bagarre générale au Brésil

Quand ce n’est pas en tribune, c’est sur le terrain. Une bagarre a éclaté entre les joueurs de Cruzeiro et de l’Atlético Mineiro lors de la finale du championnat de l’État du Minas Gerais, remportée 1-0 par Cruzeiro.

Trente secondes avant la fin du temps additionnel, l’attaquant de Cruzeiro Christian laisse traîner son pied sur une sortie du gardien de l’équipe adverse Everson. Ce dernier, plutôt que d’envoyer une praline devant pour espérer égaliser, se rue sur son adversaire, alors au sol, et l’assène de coups de genou en lui glissant des mots pas vraiment doux. La scène a rendu fous les coéquipiers de l’agressé qui se précipitent pour en découdre.

Hulk dans le Fight Club

Et là, c’est une bagarre générale qui éclate. Coups de pied, coups de poing, et certains osent même s’en prendre à Hulk, 39 ans. Pas le super-héros, quoique, mais le joueur, passé par le FC Porto ou le Zénith Saint-Pétersbourg, aujourd’hui à l’Atlético Mineiro. On le voit se faire frapper et rendre les coups avant que la sécurité des deux équipes et la police militaire ne viennent arrêter ce triste spectacle. Finalement, 23 joueurs sont expulsés après le match.

« J’avais prévenu l’arbitre dès le début du match que ça allait mal tourner, accuse Hulk avant de s’excuser. Je ne me lasserai jamais de présenter mes excuses. Nous essayons de calmer le jeu, mais quand on est sous le coup de la colère, qu’on voit un coéquipier se faire agresser, on réagit instinctivement. Mais cela aurait pu être évité. »

On ne s’attaque pas à papy Hulk.

