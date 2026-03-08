Le héros du jour. Auteur d’une égalisation absolument sublime à la dernière minute à Lille, le Lorientais Arthur Avom Ebong sera un sérieux candidat au titre de plus beau but de la saison. Une demi-volée lointaine parfaitement dosée, envoyée grâce à un équilibre remarquable au moment de la frappe. « La balle est revenue vers moi, je me suis dit : je vais la tenter. Après, j’étais dans les vapes, j’étais partout et nulle part. Ça fait plaisir, savourait-il en zone mixte, quelques minutes après ce nul arraché dans le Nord. Je n’ai pas forcément l’habitude de frapper en match, c’est pour cela que c’est particulier. On va dire que c’est le plus beau but de ma vie. »

Pantaloni n’y croyait pas

Un but incroyable commenté par de nombreux coéquipiers du Camerounais. Y compris son entraîneur, Olivier Pantaloni, qui sur le coup aurait préféré le voir remettre le ballon dans la boîte plutôt que de tenter sa chance. « Quand j’ai vu qu’il frappait, je me suis dit qu’il allait y avoir but, a-t-il d’abord plaisanté. Non, non, trêve de plaisanterie : je n’étais pas certain que le choix soit le meilleur, et puis la trajectoire étant ce qu’elle a été… Il a eu raison de tirer. »

Avo… marques ! Prêts ? Partez !

