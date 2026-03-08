Haise répond aux supporters niçois

L’ignorance est le meilleur des mépris. Particulièrement ciblé par les supporters niçois lors de l’avant-match par des sifflets, des chants ainsi que des banderoles, Franck Haise a répondu à l’hostilité de l’Allianz Riviera en conférence de presse.

Une rencontre surtout marquée par la prolongation de la bonne série rennaise

« Je n’ai eu que des bons moments aujourd’hui avec les gens avec qui j’ai travaillé, avec qui j’ai partagé, dirigeants, joueurs, staff. Le reste, je n’y prête pas beaucoup d’importance. Ceux qui me connaissent, ce sont ceux qui ont travaillé avec moi », a précisé le coach rennais à l’issue de la rencontre.

« 𝗘𝗧 𝗡𝗢𝗥𝗗𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗡 » 🗣️ Un tour dans le vestiaire 👀#OGCNSRFC 0-4 pic.twitter.com/tyCQ6vHFl6 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) March 8, 2026

Concernant la bonne forme de son équipe, le tacticien de 54 ans a assuré que son équipe devait « profiter du moment ». « C’est toujours plaisant de commencer une aventure par trois victoires, et ne pas prendre de but. On est toujours attendu», a-t-il enchaîné. « La bonne série fait du bien, se réjouit-t-il. Mais dès mardi, il faut remettre le focus sur la préparation de Lille. Le championnat est loin d’être terminé. » Les Rennais sont pour l’instant 5es de Ligue 1.

Y’a de la joie chez les Bretons.

