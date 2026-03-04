Le retour du roi. Pour la première fois depuis son licenciement de l’OL en janvier 2025, Pierre Sage va retrouver le Groupama Stadium, jeudi soir, pour les quarts de finale de Coupe de France. Désormais sur le banc du RC Lens, il a assuré être « lyonnais et entraîneur lensois ».

« Il a laissé une belle trace » à Lyon

Passé par le centre de formation rhodanien en tant qu’éducateur, il est ensuite devenu entraîneur de l’équipe première avec des résultats surnaturels, passant de la zone de relégation à une qualification en Ligue Europa, dans un contexte pas franchement stable. « Il a laissé une très belle trace ici. […] Il a fait de grandes choses. Il a sauvé le club », a assuré Corentin Tolisso en conférence de presse.

Le capitaine des Gones, revenu chez lui à l’été 2022, a retrouvé son meilleur niveau sous les ordres du Jurassien et ne l’a pas oublié : « Je pense que ça va être un moment très fort émotionnellement pour lui. Je pense qu’il sera content de revenir et je serai très heureux de le revoir également, car il a été très important pour moi. » Pour l’heure, Lyonnais comme Lensois ont à cœur de briser leur mauvaise dynamique et de rallier le dernier carré de Coupe de France.

Les embrassades attendront.

Allan Saint-Maximin forfait, la liste des absents s’allonge pour Lens