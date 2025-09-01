L’OL chipe le buteur du RC Lens

Hissez haut, Satriano !

Quelques minutes après avoir officialisé la vente de Georges Mikautadze, l’OL dégaine un autre communiqué pour dévoiler le recrutement de Martín Satriano. Évidemment causé par le départ soudain de l’avant-centre géorgien qui semblait indéboulonnable dans le onze de Paulo Fonseca, cette arrivée, sous la forme d’un prêt avec option d’achat, représente un vrai pari.

Il connaît bien la Ligue 1

L’attaquant uruguayen s’était révélé en France sous les couleurs du Stade brestois, en 2021-2022, où il était prêté par l’Inter Milan. Prêté puis recruté par le RC Lens, il a eu plus de mal à confirmer. Il avait été freiné par les blessures, notamment une rupture du ligament croisé. L’OL devra donc mettre le paquet sur son suivi médical, car, pour l’heure, il est le seul à pouvoir jouer à la pointe de l’attaque.

Le quota de joueur sud-américain adepte des teintures blondes est rempli après le départ de Thiago Almada.

Lyon grignote Lens