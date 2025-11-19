Encore une bonne nouvelle pour le Barça et le Camp Nou

Le retour des soirées étoilées au Camp Nou.

Ça y est, après avoir annoncé son retour au Camp Nou pour la rencontre de ce week-end contre Bilbao, le Barça retrouvera aussi son stade mythique en Ligue des champions. Selon un communiqué du club, les Blaugranas pourront accueillir Francfort dans leur vraie maison, le 9 décembre prochain.

Et ce malgré le règlement initial de l’UEFA, interdisant a une équipe de disputer plusieurs rencontres d’une même phase de C1 à domicile dans deux stades différents.

Francfort au Camp Nou, un mauvais souvenir

Petit clin d’oeil, pour ne rien gâcher : la dernière fois que l’Eintracht a foulé la pelouse du Camp Nou, il s’était imposé (2-3), en avril 2022. Une victoire allemande, qui avait scellé le destin des hommes de Xavi à l’époque, éliminés en quarts de finale de Ligue Europa, après un match nul à l’aller.

Après avoir reçu l’Olympiakos (6-1) et le PSG (1-2) à Montjuïc, les hommes de Hansi Flick pourront enfin jouer dans l’enceinte du monument barcelonais, une première en C1 depuis octobre 2022 et une correction par le Bayern (0-3).

À l’époque, Lamine Yamal avait 15 ans.

