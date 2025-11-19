S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Encore une bonne nouvelle pour le Barça et le Camp Nou

KM
Encore une bonne nouvelle pour le Barça et le Camp Nou

Le retour des soirées étoilées au Camp Nou.

Ça y est, après avoir annoncé son retour au Camp Nou pour la rencontre de ce week-end contre Bilbao, le Barça retrouvera aussi son stade mythique en Ligue des champions. Selon un communiqué du club, les Blaugranas pourront accueillir Francfort dans leur vraie maison, le 9 décembre prochain.

Et ce malgré le règlement initial de l’UEFA, interdisant a une équipe de disputer plusieurs rencontres d’une même phase de C1 à domicile dans deux stades différents.

Francfort au Camp Nou, un mauvais souvenir

Petit clin d’oeil, pour ne rien gâcher : la dernière fois que l’Eintracht a foulé la pelouse du Camp Nou, il s’était imposé (2-3), en avril 2022. Une victoire allemande, qui avait scellé le destin des hommes de Xavi à l’époque, éliminés en quarts de finale de Ligue Europa, après un match nul à l’aller.

Après avoir reçu l’Olympiakos (6-1) et le PSG (1-2) à Montjuïc, les hommes de Hansi Flick pourront enfin jouer dans l’enceinte du monument barcelonais, une première en C1 depuis octobre 2022 et une correction par le Bayern (0-3).

À l’époque, Lamine Yamal avait 15 ans.

Marc-André ter Stegen a un courtisan

KM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances
Logo de l'équipe France
Les notes des Bleus
  • Mondial 2026
  • Qualifs
  • Azerbaïdjan-France (1-3)
Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Les notes des Bleus

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!