- Bilan 2025
La vraie équipe type de l’année 2025
On a pris les meilleurs, les plus accomplis, les plus forts dans leur domaine, et on en a fait un onze type prêt à marcher sur le football mondial. On se revoit à 3-0 !
Gardien
Le gardien de la prison de la santé
Une médaille pour cette personne qui a dû se taper toutes les complaintes de Sarko pendant ses deux semaines au trou. Plus rien ne peut lui faire peur, même pas Ayoub El Kaabi dos au but dans la surface.
0 note(s)
Défenseurs
Lucy Bronze
Elle a rendu public son autisme, c’est costaud. Et puis, au passage, un Euro et un doublé coupe-championnat avec Chelsea.
0 note(s)
Samuel Umtiti
Une retraite bien méritée et un rôle de précurseur avec ses potes de 2018 pour s’ouvrir sur la santé mentale des footeux : Big Sam a fait le taff en Big 2025.
0 note(s)
Willian Pacho
Oublié dans les trois quarts des XI de l’année, alors il aura droit à sa place dans celui-ci.
0 note(s)
Matthieu Udol
Il a permis à Metz de remonter en Ligue 1, avec son poto Hein. Un rêve de gosse, quoi. C’est aussi une façon de le remercier de ses centres qui ont créé une des séquences les plus sympathiques de 2025. Le vraie comeback de l’année, c’est lui (quatre fois les croisés, tu connais).
0 note(s)
Milieux
Scott McTominay
Un Écossais sur le même piédestal que Maradona à Naples ? Kamoulox !
0 note(s)
Evan Johnston
Cet étudiant de 21 ans originaire d’Arizona aurait pu se faire arnaquer sur un bateau à touristes à Londres, il a finalement passé la meilleure journée de sa vie à s’enfiler des bières et à se taper un match de D5 anglaise avec les fans de Southend United. Le boss de l’année.
0 note(s)
Rayan Cherki
Vous vous souvenez en octobre 2019, lorsqu’il a commencé en pro à 16 piges et que l’on attendait déjà monts et merveilles du gamin ? On n’a peut-être encore vu qu’une infime partie de tout son talent, mais c’est déjà du grand, du très grand art. Et surtout, continue de répondre à côté de la plaque aux interviews en anglais.
0 note(s)
Attaquants
Raphinha
Il a chouiné parce que la FIFA l’a snobé dans son équipe de l’année, mais ici, personne n’a oublié que c’est lui le vrai prince du Barça qui plante quatre buts par match.
0 note(s)
Anthony Payet
Vous connaissez Anthony Payet ? Le frère de Dimitri, oui, oui. Et bien le « frère de » évolue en N3, du côté de Romorantin, et il est tout simplement le meilleur buteur d’un club français en 2025 ! Avec 35 pions lors des 365 derniers jours, il est tout simplement en feu. Et si finalement, on voyait un Payet au prochain Mondial ?
0 note(s)
Julián Álvarez
Le type sait tout faire, même changer les règles du foot. Prends ça, Arsène Wenger.
0 note(s)
Entraîneur
Jean-Louis Gasset
0 note(s)
Remplaçants
Aurélien Deniel
Marquer un retourné acrobatique dans le temps additionnel pour envoyer son équipe en prolongation ? OK. Faire deux arrêts lors de la séance de tirs au but ? OK. Ne plus pouvoir acheter sa baguette tranquillou à Plouvorn ? OK.
0 note(s)
Kazuyoshi Miura
Il ferait passer Dante pour un p’tit jeune, le bougre.
0 note(s)
Darryl Bakola
Il mérite bien un peu d’attention après s’être fait méchamment éclipser par une bagarre de vestiaire.
0 note(s)
Vitinha
Vous avez déjà vu un milieu de terrain aussi bien tenir les trophées sur sa tête pour prendre la pause, vous ?
0 note(s)
Troy Parrott
0 note(s)
Par Julien Faure