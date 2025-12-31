S’abonner au mag
  • Bilan 2025

La vraie équipe type de l’année 2025

Par Julien Faure

On a pris les meilleurs, les plus accomplis, les plus forts dans leur domaine, et on en a fait un onze type prêt à marcher sur le football mondial. On se revoit à 3-0 !

La vraie équipe type de l’année 2025

Gardien

ICONSPORT_146308_0024-1

Le gardien de la prison de la santé

Une médaille pour cette personne qui a dû se taper toutes les complaintes de Sarko pendant ses deux semaines au trou. Plus rien ne peut lui faire peur, même pas Ayoub El Kaabi dos au but dans la surface

Note de la rédaction Courage
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Défenseurs

lucy-bronze

Lucy Bronze

Elle a rendu public son autisme, c’est costaud. Et puis, au passage, un Euro et un doublé coupe-championnat avec Chelsea.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

samuel-umtiti

Samuel Umtiti

Une retraite bien méritée et un rôle de précurseur avec ses potes de 2018 pour s’ouvrir sur la santé mentale des footeux : Big Sam a fait le taff en Big 2025.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

5caa9c79da0725bbfa67fe65018d198d82984445

Willian Pacho

Oublié dans les trois quarts des XI de l’année, alors il aura droit à sa place dans celui-ci.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

matthieu-udol

Matthieu Udol

Il a permis à Metz de remonter en Ligue 1, avec son poto Hein. Un rêve de gosse, quoi. C’est aussi une façon de le remercier de ses centres qui ont créé une des séquences les plus sympathiques de 2025. Le vraie comeback de l’année, c’est lui (quatre fois les croisés, tu connais).

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Milieux

scott-mctominay

Scott McTominay

Un Écossais sur le même piédestal que Maradona à Naples ? Kamoulox !

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Capture-de%CC%81cran-2025-12-30-a%CC%80-19

Evan Johnston

Cet étudiant de 21 ans originaire d’Arizona aurait pu se faire arnaquer sur un bateau à touristes à Londres, il a finalement passé la meilleure journée de sa vie à s’enfiler des bières et à se taper un match de D5 anglaise avec les fans de Southend United. Le boss de l’année.

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Cherki_99ab47f798-copie

Rayan Cherki

Vous vous souvenez en octobre 2019, lorsqu’il a commencé en pro à 16 piges et que l’on attendait déjà monts et merveilles du gamin ? On n’a peut-être encore vu qu’une infime partie de tout son talent, mais c’est déjà du grand, du très grand art. Et surtout, continue de répondre à côté de la plaque aux interviews en anglais.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Attaquants

mini_22-RAPHINHA-e1680721832515

Raphinha

Il a chouiné parce que la FIFA l’a snobé dans son équipe de l’année, mais ici, personne n’a oublié que c’est lui le vrai prince du Barça qui plante quatre buts par match.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Anthony Payet

Vous connaissez Anthony Payet ? Le frère de Dimitri, oui, oui. Et bien le « frère de » évolue en N3, du côté de Romorantin, et il est tout simplement le meilleur buteur d’un club français en 2025 ! Avec 35 pions lors des 365 derniers jours, il est tout simplement en feu. Et si finalement, on voyait un Payet au prochain Mondial ?

Note de la rédaction 35
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

julian-alvarez-copie-1

Julián Álvarez

Le type sait tout faire, même changer les règles du foot. Prends ça, Arsène Wenger.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Entraîneur

Capture-de%CC%81cran-2025-12-30-a%CC%80-19

Jean-Louis Gasset

Notre tonton à tous. 

 

Note de la rédaction
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Remplaçants

Capture-de%CC%81cran-2025-12-30-a%CC%80-19

Aurélien Deniel

Marquer un retourné acrobatique dans le temps additionnel pour envoyer son équipe en prolongation ? OK. Faire deux arrêts lors de la séance de tirs au but ? OK. Ne plus pouvoir acheter sa baguette tranquillou à Plouvorn ? OK.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Capture-de%CC%81cran-2025-12-30-a%CC%80-13

Kazuyoshi Miura

Il ferait passer Dante pour un p’tit jeune, le bougre.

Note de la rédaction 41
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

250194295

Darryl Bakola

Il mérite bien un peu d’attention après s’être fait méchamment éclipser par une bagarre de vestiaire.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_vitinha

Vitinha

Vous avez déjà vu un milieu de terrain aussi bien tenir les trophées sur sa tête pour prendre la pause, vous ?

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Julien Faure

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
129
67

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!