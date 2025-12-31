La vraie équipe type de l’année 2025

Matthieu Udol

Il a permis à Metz de remonter en Ligue 1, avec son poto Hein. Un rêve de gosse, quoi. C’est aussi une façon de le remercier de ses centres qui ont créé une des séquences les plus sympathiques de 2025. Le vraie comeback de l’année, c’est lui (quatre fois les croisés, tu connais).