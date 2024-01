Le PSG est le troisième club générant le plus d’argent au monde

Le football est un sport qui se joue à 11 contre 11, et à la fin, c’est toujours Madrid qui gagne (de l’argent).

Le cabinet Deloitte a dévoilé sa 27e édition de la Deloitte Football Money League, qui établit un profil des clubs générant le plus de revenus dans le football mondial. Et pour la première fois de son histoire, le Paris Saint-Germain a fait son entrée dans le top 3 du classement. Avec 801,8 millions d’euros générés lors de la saison 2022-2023, le club parisien termine en effet devant le FC Barcelone (800,1), soit une augmentation de 148 millions d’euros sur l’année 2023 par rapport à 2022. Le seul autre club français figurant dans ce classement est l’Olympique de Marseille (20e), avec 258,4 millions d’euros générés. À ce titre, l’investissement de la société CVC Capital Partner auprès de la Ligue de football professionnel (LFP), a ainsi permis d’augmenter d’environ 120 millions d’euros les revenus générés par le PSG et l’OM.

Ce classement est cependant dominé par le Real Madrid (pour la première fois depuis la saison 2017-2018), avec 831,4 millions d’euros générés et une augmentation de 118 millions d’euros en un an. Ce chiffre record découle de la vente de produits dérivés en boutique, et de la très forte affluence au nouveau stade Santiago-Bernabéu. Les Madrilènes trustent la première place devant Manchester City (825,9).

Est-ce qu’on n’aurait pas déjà là un aperçu de la Superligue ?

