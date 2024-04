L’arbitre de Nice-OM sanctionné

Carton rouge.

Jérémy Pignard, l’arbitre de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Nice, qui s’est conclue sur un match nul (2-2), a été sanctionné pour sa mauvaise prestation mercredi soir. Ce dernier a sévèrement expulsé le Phocéen Faris Moumbagna juste avant la fin du premier acte (45+1e) avant d’accorder un pénalty généreux à l’OM, transformé par Pierre-Emerick Aubameyang (55e).

Suite à ces événements, sa hiérarchie l’a contacté pour lui annoncer qu’il ne serait plus au sifflet du match Rennes-Brest : « Anthony Gauthier (le directeur de l’arbitrage) a appelé Jérémy Pignard pour lui dire que lors du match OM-Nice, il avait pris deux décisions qui n’étaient pas attendues. Et que pour des raisons de sérénité, on lui retirait le prochain match qu’il devait faire (Rennes-Brest). Cela apparaît comme une sanction, mais c’est dans son intérêt », a précisé Eric Borghini, le président de la commission fédérale des arbitres, à L’Équipe. Ce dernier a ensuite demandé à ce que la« culture du déni » prenne fin et que les acteurs puissent « reconnaître quand il y a des erreurs d’arbitrage ».

Doucement mais sûrement ?