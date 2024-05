Les trois finalistes du prix Marc-Vivien Foé sont connus

Qui succédera à Chancel Mbemba ?

Depuis quinze ans, France 24 et RFI décernent le trophée Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain du championnat de France de la saison. Ce jeudi, les noms des trois finalistes ont été dévoilés : Pierre-Emerick Aubameyang, Achraf Hakimi et Nabil Bentaleb.

Le Marseillais se présente comme le favori, lui qui pourrait être honoré pour la seconde fois, plus de dix ans après la saison 2012-2013. Ses 27 buts et 11 passes décisives en 47 matchs toutes compétitions confondues plaident en sa faveur. Des statistiques plus clinquantes que ses deux concurrents, même si Bentaleb s’est imposé comme essentiel dans l’entrejeu au LOSC, alors que l’international marocain du PSG aura surtout brillé en première partie de saison, restant tout de même un maillon fort du système de Luis Enrique, sous lequel il pourrait remporter un quadruplé historique.

Le nom du vainqueur sera annoncé le 13 mai prochain à l’antenne de RFI.