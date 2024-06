Inquiétude pour Nabil Bentaleb, victime d’un malaise

Comme indiqué par le LOSC, le milieu Nabil Bentaleb a été victime d’un malaise ce mardi, et hospitalisé dans la foulée. Âgé de 29 ans, l’international algérien a été pris en charge par le CHU de Lille : « Le LOSC informe que Nabil Bentaleb a été victime d’un malaise dans la soirée de mardi. Le joueur a été immédiatement pris en charge et dirigé pour hospitalisation au CHU de Lille. Le LOSC accompagne au plus près Nabil dans cette épreuve et lui apporte tout son soutien. Le club en appelle par ailleurs au meilleur respect de la vie privée de son joueur », a communiqué le club nordiste sur ses réseaux.

