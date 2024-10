Le LOSC enchaîne face à Toulouse

Buts : Ang. Gomes (57e) & Bakker (72e) pour le LOSC // Aboukhlal (39e) pour le Téfécé

Quand vous avez terrassé Vinícius Júnior et Jude Bellingham, ce ne sont pas Yann Gboho et Zakaria Aboukhlal qui vont vous effrayer.

Une semaine après le carton au Havre (0-3) et surtout trois jours après le succès de prestige décroché face au Real Madrid (1-0) en Ligue des champions, le LOSC a signé une troisième victoire de rang toutes compétitions confondues, ce samedi, en retournant Toulouse (2-1). Les Dogues reviennent à un point du troisième, Marseille ; le Téfécé, avec cette troisième défaite de rang (et la quatrième sur les cinq dernières journées), reste englué à la 16e place du championnat.

Après l’ouverture du score de Zakaria Aboukhlal sur une action confuse dans la surface nordiste (39e), Angel Gomes a égalisé sur un superbe mouvement avec Osame Sahraoui (57e) puis Mitchel Bakker, profitant d’un très bon travail de la pépite Ayyoub Bouaddi, s’est offert une petite louche sur Guillaume Restes (72e).

