Reims miraculé au Havre, Toulouse renverse Lille, Nice s’endort face à Clermont

Le coaching du jour

Il n’y a pas eu énormément de friandises à se mettre sous la dent, lors de ce multiplex. Mais heureusement, les Violets avaient encore quelques bonbons dans leur sac. Mené à la pause après un superbe enchaînement d’Hákon Haraldsson, le Téfécé est revenu des vestiaires avec des idées toutes neuves. Carles Martinez Novell a réalisé un triple changement en lançant Thijs Dallinga, Vincent Sierro et Yann Gboho dans la bataille. Résultat ? Les deux premiers cités sont buteurs, le dernier est passeur. En l’espace de 17 minutes, les Toulousains ont planté trois pions et laissé le LOSC sans réponse avec un Paulo Fonseca la mine déconfite en tribunes. Toulouse gratte trois places et passe onzième, Lille reste cinquième.

L’inefficacité du jour

Le contraste entre la réussite défensive et l’inefficacité offensive des Niçois ne date pas d’hier – meilleure défense de Ligue 1, troisième pire attaque du championnat –, mais il s’est plus que jamais matérialisé ce dimanche à l’Allianz Riviera : malgré des tonnes de situations, des tirs en pagaille et une domination outrageuse, les joueurs de Francesco Farioli n’ont pas réussi à forcer le verrou clermontois, pourtant dernier au classement depuis des lustres. Pire encore : les Auvergnats auraient même pu l’emporter si Shamar Nicholson n’avait pas buté sur Marcin Bulka sur penalty, en fin de première période… Nice laisse Brest seul à la deuxième place et reste quatrième, Clermont est toujours lanterne rouge.

La délivrance du jour

Celle-ci, Will Still et ses joueurs vont s’en rappeler. Alors que l’entraîneur rémois avait réussi un coaching gagnant à l’heure de jeu en faisant entrer Mohamed Daramy, buteur une minute plus tard, les Rouge et Blanc se sont mis des bâtons dans les roues tout seuls en voyant Thomas Foket écoper d’un deuxième carton jaune. Le HAC s’est alors revigoré, Abdoulaye Touré a égalisé grâce à un penalty tiré subtilement… Sauf que les Rémois ont vu le destin tourner en leur faveur : au bout du temps additionnel, Thibault De Smet est parvenu à glaner à son tour un péno raté par Junya puis retiré et transformé par Daramy. Un scénario rocambolesque, qui laisse tout de même Reims à sa huitième place et Le Havre à la quatorzième.

Les résultats :

Le Havre 1-2 Reims

Buts : Touré (74e, SP) pour Le Havre // Daramy (64e et 90e+6, SP) pour Reims

Expulsion : Foket (66e) côté Reims

Nice 0-0 Clermont

Toulouse 3-1 Lille

Buts : Mawissa (49e), Sierro (60e, SP) et Dallinga (66e) pour Toulouse // Haraldsson (45e) pour Lille