Damien Comolli a été placé en garde à vue

Cela concerne l’affaire des faux agents.

Ce vendredi, Le Parisien révèle que plusieurs personnes ont été placées en garde à vue mercredi, dans le cadre de l’affaire des faux-agents, comme l’avait dévoilé L’Équipe. Parmi elles, Damien Comolli, le président du Toulouse FC, qui a été entendu par la police jeudi, alors qu’il est suspecté d’avoir engagé l’été dernier Jordan Galtier, fils de Christophe, en tant qu’adjoint de Carles Martínez Novell, en faisant sciemment appel à John Valovic-Galtier. Sauf que le fils adoptif de l’ancien coach de Nice est suspecté d’avoir exercé la profession d’agent sans licence. Son cas fait partie d’une enquête ouverte en 2022 alors que des faux-agents auraient touché des indemnités liées aux transferts de certains joueurs.

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲𝗹 📝 du Toulouse Football Club le vendredi 7 juin 2024. — Toulouse FC (@ToulouseFC) June 7, 2024

Neuf personnes ont été interpellées dans cette affaire, et le président du Téfécé devrait être jugé au mois de juin. « Le Toulouse FC et Damien Comolli ont toujours scrupuleusement respecté les règles établies, en toute intégrité et totale transparence », a indiqué le club dans un communiqué publié dans la foulée de l’information diffusée par Le Parisien. De son côté Me Olivier Martin, l’avocat de président du club, a affirmé que « devant le tribunal, et dans le cadre d’un débat contradictoire, il sera rapporté la preuve que les infractions reprochées à Damien Comolli, Président du Toulouse FC, ne sont absolument pas caractérisées ».



