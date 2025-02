Toulouse rattrape Nice par la manche

Toulouse 1-1 Nice

Buts : McKenzie (85e) pour les Violets // Laborde (18e SP) pour les Aiglons

Un partout, balle au centre.

Rapidement devant grâce à un penalty de Gaëtan Laborde, Nice a ensuite fait le dos rond et longtemps résisté à la rébellion toulousaine. Avant de se faire rejoindre à quelques minutes du terme, sous un nouveau coup de boutoir signé Mark McKenzie (1-1). Le premier tournant est intervenu après moins de 20 minutes : trouvé dans la surface et percuté par la mauvaise sortie de Guillaume Restes, Evann Guessand a obtenu un penalty transformé par Laborde (0-1, 18e). Forts de cette bonne entame, les Aiglons se sont ensuite contentés de gérer leur avantage.

McKenzie récompense Toulouse

Devant un Stadium qui a rendu hommage à Denis Genreau, parti à La Corogne, les Violets ont pourtant inversé la tendance. Titulaire en pointe, Frank Magri s’est notamment procuré plusieurs situations sans pouvoir inscrire son premier but de la saison. Et quand l’excellent Marcin Bulka a enfin été battu sur une tentative d’Aron Dønnum, c’est Melvin Bard qui a réussi le sauvetage sur sa ligne. Cette prestation offensive aboutie a finalement été récompensée par le défenseur Mark McKenzie, qui a profité de la seule erreur du match de Bulka pour égaliser sur coup franc (1-1, 85e). Avec ce nul, l’OGCN voit Lille lui repasser devant et glisse au cinquième rang.

Des Aiglons aux ailes coupées.

L’équipe type des Charlie