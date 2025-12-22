Payet passe (encore) à côté d'un trophée

Quand ça veut pas, ça veut pas…

Même s’il n’est plus lié à Vasco contractuellement, Dimitri Payet avait l’opportunité de remporter le premier titre de sa carrière ce dimanche lors de la finale de la Coupe du Brésil puisqu’il avait participé aux premiers tours en début d’année. Malheureusement, c’est raté puisque Vasco, qui alignait Leo Jardim, Thiago Mendes et Philippe Coutinho d’entrée de jeu, a été battu par le Corinthians (1-2).

Le club paulista a ouvert le score par Yuri Alberto (18e), avant que Nuno Moreira égalise de la tête à bout portant pour Vasco (41e). Memphis Depay a finalement endossé le costume du héros en inscrivant le but de la victoire, seul face à la cage, sur une offrande de Yuri (63e). Le Corinthians boucle ici une année dorée, qui l’a aussi vu remporter le championnat paulista. Il n’avait plus soulevé la coupe nationale depuis 2009, à l’époque où Ronaldo occupait la pointe de son attaque.

M10 > R9.

