S’abonner au mag
  • Coupe du Brésil
  • Finale
  • Vasco-Corinthians (1-2)

Le Corinthians remporte la coupe grâce à Memphis

QB
Payet passe (encore) à côté d'un trophée

Quand ça veut pas, ça veut pas…

Même s’il n’est plus lié à Vasco contractuellement, Dimitri Payet avait l’opportunité de remporter le premier titre de sa carrière ce dimanche lors de la finale de la Coupe du Brésil puisqu’il avait participé aux premiers tours en début d’année. Malheureusement, c’est raté puisque Vasco, qui alignait Leo Jardim, Thiago Mendes et Philippe Coutinho d’entrée de jeu, a été battu par le Corinthians (1-2).

Le club paulista a ouvert le score par Yuri Alberto (18e), avant que Nuno Moreira égalise de la tête à bout portant pour Vasco (41e). Memphis Depay a finalement endossé le costume du héros en inscrivant le but de la victoire, seul face à la cage, sur une offrande de Yuri (63e). Le Corinthians boucle ici une année dorée, qui l’a aussi vu remporter le championnat paulista. Il n’avait plus soulevé la coupe nationale depuis 2009, à l’époque où Ronaldo occupait la pointe de son attaque.

M10 > R9.

Pourquoi Dimitri Payet pourrait gagner un titre en étant sans club

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Terrorisme
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Le procès aura lieu en septembre 2026.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

20
Revivez Maroc-Comores (2-0)
Revivez Maroc-Comores (2-0)

Revivez Maroc-Comores (2-0)

Revivez Maroc-Comores (2-0)
06
Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)
Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)

Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)

Revivez Bourg-en-Bresse - Marseille (0-6)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!