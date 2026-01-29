S’abonner au mag
Geoffrey Kondogbia n'a pas honte après l'élimination de l'OM à Bruges

Honte de rien. Rapidement dépassé à Bruges, l’OM s’en est remis au destin pour espérer rallier les barrages par un trou de souris… avant d’être crucifié sur le gong par un but de Benfica. Clap de fin sur une campagne de Ligue des champions largement en-dessous des attentes, conclue par ce naufrage à Bruges. « Le mot honte, je trouve qu’il est quand même fort. On a quand même eu beaucoup d’occasions, analysait pourtant Geoffrey Kondogbia en zone mixte après la partie. Dire que ça va jusque la honte… C’est pas le premier match qu’on a perdu, ce sera pas le dernier. »

N’en déplaise au milieu de terrain olympien, avec cinq défaites (dont certaines largement évitables) et une élimination à la clé (une première pour un club français dans cette nouvelle formule), l’Olympique de Marseille n’a pas du tout été à la hauteur de son statut depuis l’entame de la compétition. Le mot « honte » a d’ailleurs été employé par Roberto De Zerbi ou Mehdi Benatia, entre autres, pour analyser la déconvenue phocéenne.

À jamais les premiers.

Roberto De Zerbi a-t-il aligné 30 compos différentes en 30 matchs cette saison ?

