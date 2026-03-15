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Une rixe entre des supporters rennais et lillois fait un blessé

TM
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Une rixe entre des supporters rennais et lillois fait un blessé

Et ça continue, encore et encore. À la veille de la rencontre entre Lille et Rennes, une rixe entre des supporters des deux camps fait un blessé. Selon les informations du Parisien, la violente bagarre a éclaté samedi soir dans la rue Jean Le Ho à Rennes et aurait concerné près de 200 personnes. Ces derniers ont été dispersés par le jet de deux grenades lacrymogènes et l’intervention des agents de la BAC et de l’UPS.

L’homme blessé souffre d’un traumatisme crânien

Touché à la tête, l’homme blessé à proximité du Roazhon Park souffre d’un traumatisme crânien d’après le quotidien. Ces incidents surviennent avant une rencontre importante, qui aura lieu ce dimanche à 21h dans la course à l’Europe entre Rennes et Lille. La préfecture a précisé qu’« un dispositif de sécurité adapté et proportionné a été mis en place » pour encadrer ce match. Ici Bretagne a de son côté annoncé qu’une enquête a été ouverte.

Affligeant.

En direct : Rennes-Lille (0-0)

TM

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