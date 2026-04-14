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Marquinhos : « On voit la maturité de l’équipe »

UL
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Marquinhos : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>On voit la maturité de l’équipe<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Capitaine courage. Marquinhos n’a plus la scoumoune. Le capitaine du PSG a emmené les siens vers une troisième demi-finale de Ligue des champions d’affilée après la victoire parisienne contre Liverpool (2-0). « On a réussi à rester costauds. Il fallait profiter de nos moments forts, a commenté le Brésilien, auteur d’un gros sauvetage en première mi-temps après une parade de Safonov, au micro du diffuseur Canal +. On voit la maturité de l’équipe. Je pense que l’année dernière, on est passés par tous les moments qui nous ont fait gagner en expérience. Des bons moments, des mauvais moments… On a su souffrir lors des matchs à l’extérieur, et il fallait souffrir. »

Homme du match à Anfield, Ousmane Dembélé a également souligné la nécessité de « souffrir », alors que le PSG est encore en lice pour conserver son trophée. « On était conscients que le match n’était pas fini la semaine dernière », a finalement averti le capitaine parisien. Place au Bayern, ou au Real désormais.

Et à la Ligue 1. Enfin, peut-être.

Dembélé : « Il faut souffrir pour aller au bout »

UL

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