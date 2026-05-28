Les raisons du choix de la Belgique de Fernández-Pardo

L’heure des explications. Convoqué pour la première fois par la Belgique à l’occasion de la Coupe du monde, Matías Fernández-Pardo était attendu en conférence de presse ce jeudi pour expliquer son choix de représenter le pays des moules frites. « J’ai beaucoup réfléchi et discuté avec Nathan Ngoy et Thomas Meunier, explique le Lillois. Mais ce qui a tout déclenché, c’est ma discussion avec Vincent Mannaert et Rudi Garcia. Ils m’ont convaincu : ma mentalité est plus belge qu’espagnole. Et j’ai tout fait chez les jeunes en Belgique, tout le monde le sait. »

"J'ai plus une mentalité belge qu'espagnole" : Matías Fernández-Pardo nous explique son choix de rejoindre les Diables Rouges et nous dit avoir pris sa décision le 3 mai, après le match contre Le Havre. 🇧🇪 #RTLsports pic.twitter.com/DcIApExdfB — RTL sports (@RTLsportsbe) May 28, 2026

Un choix à long terme

Si certains voient dans ce choix une forme d’opportunisme à quelques semaines de la Coupe du monde pour l’attaquant belge, lui qui aurait pu choisir l’Espagne ou même l’Argentine, Fernández-Pardo se projette sur des échéances plus éloignées. « J’ai senti une vraie confiance, avec un vrai projet sur le long terme. C’est important, pour pouvoir tout donner. » Le joueur du LOSC doit représenter le renouveau de cette Belgique, toujours à la recherche d’un second souffle après la fin de la génération dorée.

Et si c’était l’heure pour le nouveau Diable rouge de sortir de sa boîte ?

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