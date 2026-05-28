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Les raisons du choix de la Belgique de Fernández-Pardo
L’heure des explications. Convoqué pour la première fois par la Belgique à l’occasion de la Coupe du monde, Matías Fernández-Pardo était attendu en conférence de presse ce jeudi pour expliquer son choix de représenter le pays des moules frites. « J’ai beaucoup réfléchi et discuté avec Nathan Ngoy et Thomas Meunier, explique le Lillois. Mais ce qui a tout déclenché, c’est ma discussion avec Vincent Mannaert et Rudi Garcia. Ils m’ont convaincu : ma mentalité est plus belge qu’espagnole. Et j’ai tout fait chez les jeunes en Belgique, tout le monde le sait. »
"J'ai plus une mentalité belge qu'espagnole" : Matías Fernández-Pardo nous explique son choix de rejoindre les Diables Rouges et nous dit avoir pris sa décision le 3 mai, après le match contre Le Havre. 🇧🇪 #RTLsports pic.twitter.com/DcIApExdfB— RTL sports (@RTLsportsbe) May 28, 2026
Un choix à long terme
Si certains voient dans ce choix une forme d’opportunisme à quelques semaines de la Coupe du monde pour l’attaquant belge, lui qui aurait pu choisir l’Espagne ou même l’Argentine, Fernández-Pardo se projette sur des échéances plus éloignées. « J’ai senti une vraie confiance, avec un vrai projet sur le long terme. C’est important, pour pouvoir tout donner. » Le joueur du LOSC doit représenter le renouveau de cette Belgique, toujours à la recherche d’un second souffle après la fin de la génération dorée.
Et si c’était l’heure pour le nouveau Diable rouge de sortir de sa boîte ?Selon Lukaku, toute la Belgique réclamait Thierry Henry au poste de sélectionneur
OC