S’abonner au mag
  • Coupe du monde 2026
  • Belgique

Les raisons du choix de la Belgique de Fernández-Pardo

OC
3 Réactions
Les raisons du choix de la Belgique de Fernández-Pardo

L’heure des explications. Convoqué pour la première fois par la Belgique à l’occasion de la Coupe du monde, Matías Fernández-Pardo était attendu en conférence de presse ce jeudi pour expliquer son choix de représenter le pays des moules frites. « J’ai beaucoup réfléchi et discuté avec Nathan Ngoy et Thomas Meunier, explique le Lillois.Mais ce qui a tout déclenché, c’est ma discussion avec Vincent Mannaert et Rudi Garcia. Ils m’ont convaincu : ma mentalité est plus belge qu’espagnole. Et j’ai tout fait chez les jeunes en Belgique, tout le monde le sait. »

Un choix à long terme

Si certains voient dans ce choix une forme d’opportunisme à quelques semaines de la Coupe du monde pour l’attaquant belge, lui qui aurait pu choisir l’Espagne ou même l’Argentine, Fernández-Pardo se projette sur des échéances plus éloignées. « J’ai senti une vraie confiance, avec un vrai projet sur le long terme. C’est important, pour pouvoir tout donner. » Le joueur du LOSC doit représenter le renouveau de cette Belgique, toujours à la recherche d’un second souffle après la fin de la génération dorée.

Et si c’était l’heure pour le nouveau Diable rouge de sortir de sa boîte ?

Selon Lukaku, toute la Belgique réclamait Thierry Henry au poste de sélectionneur

OC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va ramener la Ligue des champions à la maison ?

Le PSG
Arsenal
Fin Dans 2j
128
8

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.