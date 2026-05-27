Selon Lukaku, toute la Belgique réclamait Thierry Henry au poste de sélectionneur

From Bruxelles with love. À un peu moins de trois semaines de l’entrée en lice de la Belgique en Coupe du monde face à l’Égypte (15 juin à 21 heures), le patron Romelu Lukaku a pris la parole. Le recordman de buts de la sélection belge (89 goals en 124 capes) s’est confié lors d’un long entretien accordé à La Dernière Heure, quotidien belge généraliste et francophone. Il est notamment revenu sur l’après-Roberto Martínez en 2023 et révèle que tout le monde militait pour… Thierry Henry.

Pour l’attaquant du Napoli, c’est très clair : Titi Henry était « l’homme de la situation » après le fiasco des Diables rouges au Mondial 2022 (élimination dès les poules). « Tout le monde disait : “C’est Henry qu’il nous faut.” Il allait nous responsabiliser pour nos erreurs. Quand tu ambitionnes le sommet, tu n’as pas envie qu’on te caresse tout le temps dans le sens du poil », raconte l’ancien de Chelsea. Ex-adjoint de Roberto Martínez à la tête de la Belgique, le champion du monde 1998 a visiblement laissé de bons souvenirs aux voisins belges.

Tedesco dans le viseur

En revanche, le natif d’Anvers n’a pas été tendre avec Domenico Tedesco, qui avait finalement pris la suite de Martinez en février 2023 : « Il y avait un plan tactique qui n’allait pas fonctionner. En tant que joueur, tu sens ça. Demandez-le à Kev (De Bruyne). Tu te dis : ça ne va pas le faire. » Et effectivement, le feeling était bon puisque les Belges sont sortis une nouvelle fois sans gloire de l’Euro 2024 dès les huitièmes de finale au terme d’un match soporifique contre la France (0-1).

Nommé sélectionneur en janvier 2025 en vue du Mondial 2026, Rudi Garcia est visiblement davantage apprécié que son prédécesseur italo-allemand : « Il a ses idées, il consulte, puis il prend la décision finale. »

Rudi appréciera, Titi aussi.

La liste de la Belgique de Rudi Garcia pour la Coupe du monde