Un coach français sur le banc de la Belgique !

Back in the business !

Plus d’un an après son licenciement de Naples, Rudi Garcia retrouve un banc de touche, et pas n’importe lequel. Le technicien de 60 ans a été nommé sélectionneur de la Belgique. La nouvelle a été officialisée par la Fédération belge de football ce vendredi matin (d’une manière un peu particulière, en annonçant simplement sa conférence de presse à 13 heures). C’est la première fois qu’il prend en main une sélection. Il succède à Domenico Tedesco, pile une semaine après son départ.

Une première contre l’Ukraine en mars

Passé par dix clubs, dont des expériences remarquées à Lille, Rome, Marseille et Lyon, l’ancien milieu offensif va découvrir un autre métier, en quelque sorte. Il aura la lourde tâche de reformer une équipe belge en perdition, sortie dès les huitièmes de finale au dernier Euro et en quête d’un nouvel âge d’or depuis 2018.

Il devient également le premier sélectionneur français de l’histoire des Diables rouges. Si le nom de Thierry Henry avait aussi été évoqué, le choix s’est finalement tourné vers le natif de Nemours. Garcia a désormais deux mois devant lui pour restructurer tout ça, avant son premier rendez-vous face à l’Ukraine en mars prochain, en Ligue des nations.

Thibaut Courtois va enfin pouvoir (re)pointer le bout de son nez en sélection.

