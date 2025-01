Un autre club belge fait faillite

La Belgique, ce pays plat qui arrive à faire dégringoler son foot.

Ce jeudi, le football belge a perdu un bout d’histoire. Bon, en vrai, pas tant que cela, mais le scénario est triste, et la Belgique est véritablement en train de connaître une crise footballistique. Après l’URSL Visé et le KMSK Deinze plus tôt dans l’année, c’est le KFC Diest qui se retrouve en faillite et doit fermer boutique.

Les Flandres flambent

Le club avait jusqu’au 9 janvier pour trouver la poule aux œufs d’or qui épongera leur dette. En fin de matinée, le Tribunal de l’entreprise de Louvain a émis le cruel bilan : le club évoluant en division provinciale (cinquième division), mais ayant connu la D1 jusque dans les années 1980, doit baisser les stores, en raison d’un surendettement.

Le tribunal en vigueur a révélé que le KFC Diest devait rembourser environ 365 000 euros, dont 160 000 euros de salaires impayés. Ils pourraient encore faire appel de cette décision selon Rob TV, même si le dossier semble bien mal engagé. Ce qui est certain, c’est que leur fin de saison a été sifflée par la délégation provinciale, la Voetbal Vlaanderen.

Comme une odeur de cramé au KFC.

