Décès de Gilbert Van Binst, défenseur emblématique d’Anderlecht

Le football belge est en deuil.

Gilbert Van Binst, ancien défenseur emblématique d’Anderlecht, passé par le Téfécé et les Diables rouges, est décédé à l’âge de 73 ans des suites de la maladie de Parkinson, comme l’a confirmé son fils ce vendredi matin.

Une carrière qui sent la violette

Van Binst débute à Anderlecht en 1968 et y connaît une carrière riche en trophées : deux titres de champion, quatre Coupes de Belgique et des triomphes européens avec deux Coupes des vainqueurs de coupe et deux Supercoupes d’Europe. Après un passage éclair à Toulouse, en 1980, il fait son retour au pays sous le maillot du Club Bruges, où il tirera sa révérence en 1983.

En 15 sélections avec les Diables rouges, il participe notamment à l’Euro 1972, organisé en Belgique. Amateur des troisièmes mi-temps, l’Enfant terrible n’a jamais hésité à dire ce qu’il pensait, que ce soit sur le terrain, dans les vestiaires ou dans sa chronique pour Het Nieuwsblad. Après le football, il jongle entre coaching dans les divisions inférieures et une reconversion dans la vente d’adoucissants pour le linge, tout en continuant de faire le bonheur des amateurs d’anecdotes en travaillant pour les médias.

Un pur produit du Brabant flamand.

