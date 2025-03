Jeanne Sadran, la fille de l'ex-boss du Téfécé, nouvelle étoile montante de l'équitation française

Un trophée pour la maison Téfécé.

Fille d’Olivier Sadran, l’ancien boss du Toulouse Football Club, Jeanne Sadran est une étoile montante de l’équitation française et l’a encore démontré ce week-end. Elle a terminé première du prestigieux Saut Hermès, une compétition mixte qui se déroule au Grand Palais, à Paris, signant l’unique sans-faute du jour sur sa monture avec laquelle elle ne fait qu’un : Dexter de Kerglenn. « Je suis super heureuse, c’est une belle journée! Ma stratégie était d’assurer un bon tempo pour mettre de la pression sur mes adversaires, sans prendre trop de risques. C’est la première fois que je viens au Grand Palais et je suis très heureuse de cette victoire, qui me permet de pouvoir remercier la maison Hermès qui me soutient désormais, a t-elle déclaré en marge de l’événement. Dexter est une machine! Je pense qu’il fait partie des meilleurs chevaux du monde, il a toutes les qualités. J’ai aussi de plus en plus confiance en moi et j’ai gagné en expérience. »

Nouvelle membre de l’équipe de France, en pleine progression, Jeanne Sadran, 23 ans, pourrait gagner sa place à ce rythme pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. « Je pense aux Jeux Olympiques, mais je ne veux pas que ce soit une obsession parce que j’ai peur que la déception soit trop grande, expliquait-elle récemment à L’Equipe. Les chevaux, c’est très aléatoire. Parfois on a moins de chevaux, on peut avoir une blessure, tempère-t-elle. C’est difficile de planifier. Si je fais les Jeux Olympiques, c’est parce que je sais que j’ai une chance de médaille. »

Une ambition qui ferait du bien au Téfécé, actuel dixième de Ligue 1.

