Ça passe pour Toulouse et le Paris FC, Nancy surprend Grenoble aux tirs au but

Dans un multiplex qui aura pris tout son temps pour se lancer (deux malheureux buts en première période), il n’y aura pas vraiment eu de surprise. Première équipe à frapper, le Paris FC a maîtrisé les débats sur la pelouse de Raon-l’Étape, porté par un triplé de Jonathan Ikoné. Un début de solution pour l’attaque des Franciliens, en quête d’un avant-centre ? Des questions que ne se pose pas le Téfécé. Avec un maximum de réussite, c’est en effet Emersonn qui a débloqué la partie pour les Toulousains à Lyon La Duchère, de manière involontaire après un poteau. De retour sur les terrains, c’est ensuite Aron Dønnum qui double la mise, histoire de mettre les siens à l’abri de la réduction du score des locaux sur penalty.

La Ligue 2 elle aussi à la fête

À l’étage du dessous, ça passe aussi pour Bastia. Sous des trombes d’eau, la lanterne rouge de Ligue 2 s’est frayé un chemin à Pontivy grâce à Félix Tomi en fin de partie, bien aidé par une pelouse détrempée et la fatigue dans les jambes des locaux. Le deuxième échelon national ne fera toutefois pas un carton plein, la faute au choc entre deux de ses représentants : Grenoble et Nancy. Une rencontre dans laquelle le dernier mot est revenu aux Nancéiens, menés jusqu’à l’égalisation d’Enzo Tacafred dans le temps additionnel. Puis victorieux aux tirs au but, avec au passage une panenka barre rentrante de Zakaria Ztouti.

🎆 Des feux d'artifices pendant le match entre Merignac et Istres... Ca joue quand même ! 😅#Action pic.twitter.com/OJJ60UmaZ6 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 20, 2025

Sur la pelouse de Béthune, pourtant habitué des émotions fortes, Sochaux s’est d’abord fait peur avant de tout renverser en seconde période. Une révolte entamée par un penalty après une énorme faute sur le pauvre Solomon Loubao, évacué sur civière après un long arrêt de jeu. Enfin, le sixième et dernier ticket pour les seizièmes de finale revient à Istres, après une rencontre bien terne à Mérignac. Une rencontre dont le sort se sera déterminé là encore aux tirs au but, avec donc la victoire des Sudistes à la mort subite, depuis un point de penalty devenu un sacré bourbier au fil des 14 tentatives.

Lyon La Duchère 1-2 Toulouse

Buts : Etien (68e SP) pour la Duch’ // Emersonn (52e) et Dønnum (56e) pour le Téfécé

Raon-l’Etape 0-3 Paris FC

Buts : Ikoné (32e, 79e et 87e SP)

Grenoble 1-1, 3-5 TAB Nancy

Buts : Zahui (53e) pour le GF38 // Tacafred (90e+2) pour l’ASNL

Pontivy 0-1 Bastia

But : Tomi (80e)

Béthune 2-4 Sochaux

Buts : Niangadou (32e et 90e+6) pour Béthune // Djoco (61e SP), Mendes (78e et 89e) et Fofana (83e) pour les Lionceaux

Mérignac 0-0, 5-6 TAB Istres