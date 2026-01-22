Alisha Lehmann signe son retour en Angleterre

Lehmann en Angleterre, ça rappelle quelques souvenirs. Sauf qu’il s’agit cette fois d’Alisha, qui vient de fêter ses 27 ans et qui a officiellement débarqué à Leicester, comme l’a annoncé le club ce jeudi.

Après un an et demi passé en Italie, entre la Juventus et Côme, Lehmann retrouve la Women’s Super League. Si elle n’était plus titulaire en Serie A ces derniers temps, la Suissesse a toutefois démontré par le passé qu’elle pouvait s’imposer au plus haut niveau du football anglais.

À Leicester, Lehmann a signé un contrat jusqu’à l’été 2028, mettant ainsi un terme à son aventure à Côme après seulement cinq mois. Dans le communiqué du club, elle n’a pas caché son enthousiasme : « C’est incroyable et je suis très heureuse d’être ici. J’ai l’impression de rentrer à la maison en revenant en Angleterre, et cela me rend vraiment heureuse. »

Il y a un maintien à aller chercher, maintenant.

