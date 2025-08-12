S’abonner au mag

Alisha Lehmann change de club en Italie

Côme c’est beau.

La joueuse de foot la plus suivie sur les réseaux sociaux, Alisha Lehmann, s’est engagée avec le club de Côme ce mardi. La Suissesse a signé un contrat de trois ans chez le septième de la Serie A féminine la saison dernière. Singularité de ce club, il n’est pas lié à une équipe masculine. 

« Je veux grandir en tant que footballeuse »

Jusqu’en 2028 au bord du lac, Lehmann aura la chance de découvrir le charme des croisières vers Bellagio à bord des bateaux mythiques de Côme de la marque Riva et admirer la Villa Balbianello, célèbre pour avoir accueilli le tournage de Star Wars II, l’Attaque des Clones.

Niveau football, l’attaquante de 26 ans tentera de relancer sa carrière après une saison contrastée à la Juventus et un Euro raté à la maison. « À Côme, je vais grandir en tant que footballeuse. Je veux aider l’équipe à atteindre le plus haut niveau, mais aussi inspirer une nouvelle génération de fans et de sportifs », a-t-elle annoncé sur le site du club lombard 

Côme, la nouvelle place forte du foot italien.

Saison terminée pour Estelle Cascarino

