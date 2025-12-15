Des jeunes de Bastia à l’hôpital après des tirs de mortier

La Coupe à la grimace.

La rencontre entre le FC Mougins et le SC Bastia en Coupe Gambardella, jouée ce dimanche dans le sud de la France, a sérieusement dégénéré. De violents tirs de mortier ont été lancés depuis les tribunes, causant l’interruption du match à la 65e minute, alors que les U18 du club corse, entraînés par Chaouki Ben Saada, venaient de se faire égaliser. Trois joueurs ont été touchés au niveau des yeux par les artifices et ont dû être conduits à l’hôpital. La rencontre a été stoppée par l’arbitre après l’incident.

#youtubieres🍺⚽️ GAMBARDELLA : FC MOUGINS / SC BASTIA 💙 SLT les tristes, C’est toujours du cinéma quand ça se passe ailleurs que à Bastia ✊ FORZA BASTIA@SC Bastia 🥳😂 Daguèèèèè #pourtoi #populaire #Corse pic.twitter.com/Uavs4jr4y3 — Mamadou Secchi (@gillesMNF) December 15, 2025

Le club condamne fermement

« Le Sporting condamne avec la plus grande fermeté ces actes inacceptables, qui n’ont pas leur place dans le football, et plus encore dans une compétition dédiée à la jeunesse et à la formation. Le club apporte tout son soutien aux joueurs blessés, évacués par les pompiers locaux et actuellement en observation », a indiqué le SC Bastia dans un communiqué. Le FC Mougins déclare quant à lui « regretter profondément la situation », condamnant « tout comportement dangereux, irresponsable ou contraire aux valeurs du sport ».

Il s’agirait de calmer les ardeurs des supporters de Bastia.

