Violences dans le foot amateur : un club de l’Oise lourdement sanctionné

MH
Fight club FC : saison 7 épisode 4.

Un simple match entre U18 a viré au chaos, le 18 octobre, lors d’US Thourotte-Margny-lès-Compiègne dans l’Oise. À la 75e, l’arbitre exclut un remplaçant de Margny, entré sur le terrain trop tôt. L’éducateur de Thourotte exige alors que l’adversaire finisse à dix. L’officiel n’est pas d’accord. L’éducateur entre alors sur la pelouse en furie pour réclamer une réserve technique, insulte l’arbitre, refuse la reprise et se fait logiquement expulser.

Les informations d’Oise Hebdo et les vidéos récupérées par Le Parisien sont sans ambiguïté : l’éducateur tente une gifle, l’arbitre réplique, puis plusieurs joueurs de Thourotte le prennent pour cible, coups de poing et de pied compris. Des joueurs de Margny sont touchés en tentant de séparer tout le monde. Une scène (presque) rare, filmée depuis les tribunes du stade Robert-Dubois.

Vingt ans de suspension et un club sanctionné

Selon Le Parisien, la commission de discipline du District de l’Oise n’a pas tremblé : l’éducateur, « jugé élément déclencheur de la bagarre générale », écope de 20 ans de suspension, soit jusqu’en 2045, avec retrait de licence et annulation de diplôme. Huit joueurs sont également sanctionnés : de cinq à dix matchs, mais aussi deux ans, dix ans et jusqu’à douze ans pour les plus impliqués. Le club lui aussi est touché : un an de suspension pour son président, père de l’éducateur, 1 500 euros d’amende, et l’équipe U18 mise hors compétition.

En face, des joueurs de Margny sont blanchis, mais l’arbitre fait lui aussi l’objet d’une procédure d’instruction pour « avoir répliqué » ; il reste suspendu à titre conservatoire. « Rien ne justifie la violence sur un terrain de foot », rappelle Cédric Bettremieux, président de la Ligue des Hauts-de-France. Le maire de Thourotte, lui, soutient que « l’arbitre frappe le premier ».

Le derby CM1-CM2.

Lens peut-il concurrencer le PSG jusqu’au bout pour le titre ?

MH

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l'ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d'aventure.

