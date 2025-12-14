La Real Sociedad change encore d’entraîneur

Encore un fusible qui saute.

Une nouvelle fois battue ce vendredi par Gérone, la Real Sociedad est malade. Cette troisième défaite consécutive a poussé le club basque à prendre une décision radicale en se séparant de son entraîneur, Sergio Francisco. Nommé cet été en remplacement d’Imanol Alguacil, qui avait tenu le poste depuis 2018, ce dernier n’aura donc passé que cinq mois sur le banc d’Anoeta.

ℹ Sergio Francisco deja de ser entrenador del primer equipo. — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 14, 2025

Alors que la Real occupe la 15e place de Liga, un petit point devant la zone de relégation, c’est l’ancien coach de l’équipe réserve Ion Ansotegui qui prendra la suite. Dans son communiqué, le club a tenu à saluer « le professionnalisme, l’implication et l’engagement de Sergio Francisco, tant à la tête de l’équipe première que tout au long de ses onze années au club », lui qui a dirigé les équipes C puis B avant d’être nommé à la tête de l’équipe première. Sans réussite.

Au suivant !

