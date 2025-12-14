S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Sociedad

La Real Sociedad change encore d’entraîneur

TB
La Real Sociedad change encore d’entraîneur

Encore un fusible qui saute.

Une nouvelle fois battue ce vendredi par Gérone, la Real Sociedad est malade. Cette troisième défaite consécutive a poussé le club basque à prendre une décision radicale en se séparant de son entraîneur, Sergio Francisco. Nommé cet été en remplacement d’Imanol Alguacil, qui avait tenu le poste depuis 2018, ce dernier n’aura donc passé que cinq mois sur le banc d’Anoeta.

Alors que la Real occupe la 15e place de Liga, un petit point devant la zone de relégation, c’est l’ancien coach de l’équipe réserve Ion Ansotegui qui prendra la suite. Dans son communiqué, le club a tenu à saluer « le professionnalisme, l’implication et l’engagement de Sergio Francisco, tant à la tête de l’équipe première que tout au long de ses onze années au club », lui qui a dirigé les équipes C puis B avant d’être nommé à la tête de l’équipe première. Sans réussite.

Au suivant !

Lamine Yamal décisif pour son retour avec le Barça, nouveau leader de Liga

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Marseille-Monaco (1-0)
Revivez Marseille-Monaco (1-0)

Revivez Marseille-Monaco (1-0)

Revivez Marseille-Monaco (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!