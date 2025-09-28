Lamine Yamal décisif pour son retour avec le Barça, nouveau leader de Liga

FC Barcelone 2-1 Real Sociedad

Buts : Koundé (43e), Lewandowski (59e) pour le Barça // Odriozola (31e) pour la Real

Il est de retour pour leur jouer un mauvais tour.

À trois jours de la réception du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le FC Barcelone a fait le plein de confiance en enchaînant une quatrième victoire d’affilée en championnat. Victime du jour, la Real Sociedad a fait les frais de l’entrée de Lamine Yamal en seconde période.

Ce sont pourtant les visiteurs qui ouvrent le score, grâce à une contre-attaque initiée par Oyarzabal : le Basque sert Barrenetxea qui centre pour Álvaro Odriozola, lequel n’a plus qu’à pousser le ballon dans les filets de Szczęsny. Sonnés par ce mini hold-up, les Blaugrana réagissent juste avant la mi-temps : sur un corner donné par Marcus Rashford, Jules Koundé se démarque au premier poteau et place une tête clinique qui trompe Remiro pour remettre les compteurs à zéro.

Retour gagnant

En deuxième période, la domination barcelonaise se concrétise : entré à la place de Bardghji juste avant l’heure de jeu, Lamine Yamal n’a besoin que d’un seul ballon pour trouver Robert Lewandowski qui récupère son service de la tête et redonne l’avantage aux Catalans avec l’aide du poteau. Le deuxième du dernier Ballon d’or aurait même pu faire le break dans le dernier quart d’heure, mais son but du gauche est annulé pour une position de hors-jeu. À cinq minutes du terme, Lewandowski se manque lui aussi : cette fois-ci, c’est la transversale qui l’empêche de réaliser son doublé.

La Real Sociedad peut nourrir des regrets, surtout après ces deux poteaux trouvés par Kubo à dix minutes d’intervalle. Les Basques sont toujours accrochés à la place de premier non-relégable, tandis que le Barça s’empare quant à lui de la tête du classement.

Le Real n’aurait vraiment, mais alors vraiment, pas dû perdre le derby la veille.

Le Barça en promenade contre la Real Sociedad