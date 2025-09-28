S’abonner au mag
  • La Liga
  • J6
  • FC Barcelone-Real Sociedad (2-1)

Lamine Yamal décisif pour son retour avec le Barça, nouveau leader de Liga

JD
Lamine Yamal décisif pour son retour avec le Barça, nouveau leader de Liga

FC Barcelone 2-1 Real Sociedad

Buts : Koundé (43e), Lewandowski (59e) pour le Barça // Odriozola (31e) pour la Real

Il est de retour pour leur jouer un mauvais tour.

À trois jours de la réception du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le FC Barcelone a fait le plein de confiance en enchaînant une quatrième victoire d’affilée en championnat. Victime du jour, la Real Sociedad a fait les frais de l’entrée de Lamine Yamal en seconde période.

Ce sont pourtant les visiteurs qui ouvrent le score, grâce à une contre-attaque initiée par Oyarzabal : le Basque sert  Barrenetxea qui centre pour Álvaro Odriozola, lequel n’a plus qu’à pousser le ballon dans les filets de Szczęsny. Sonnés par ce mini hold-up, les Blaugrana réagissent juste avant la mi-temps : sur un corner donné par Marcus Rashford, Jules Koundé se démarque au premier poteau et place une tête clinique qui trompe Remiro pour remettre les compteurs à zéro.

Retour gagnant

En deuxième période, la domination barcelonaise se concrétise : entré à la place de Bardghji juste avant l’heure de jeu, Lamine Yamal n’a besoin que d’un seul ballon pour trouver Robert Lewandowski qui récupère son service de la tête et redonne l’avantage aux Catalans avec l’aide du poteau. Le deuxième du dernier Ballon d’or aurait même pu faire le break dans le dernier quart d’heure, mais son but du gauche est annulé pour une position de hors-jeu. À cinq minutes du terme, Lewandowski se manque lui aussi : cette fois-ci, c’est la transversale qui l’empêche de réaliser son doublé.

La Real Sociedad peut nourrir des regrets, surtout après ces deux poteaux trouvés par Kubo à dix minutes d’intervalle. Les Basques sont toujours accrochés à la place de premier non-relégable, tandis que le Barça s’empare quant à lui de la tête du classement.

Le Real n’aurait vraiment, mais alors vraiment, pas dû perdre le derby la veille.

Le Barça en promenade contre la Real Sociedad

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Lille-Lyon (0-1)
Revivez Lille-Lyon (0-1)

Revivez Lille-Lyon (0-1)

Revivez Lille-Lyon (0-1)
20
Revivez PSG-Auxerre (2-0)
Revivez PSG-Auxerre (2-0)

Revivez PSG-Auxerre (2-0)

Revivez PSG-Auxerre (2-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!